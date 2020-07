Abinader expresó que el desarrollo social y económico del país depende de los maestros

El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, sostuvo un encuentro con el Comando Nacional de Campaña Magisterial en donde expresó que el desarrollo social y económico del país depende del trabajo realizado por los maestros.

"Hoy es Día del Maestro y en cualquier sociedad que tenga un sentido de lo que es el desarrollo social y económico, hoy fuera un día muy especial, porque de ustedes depende forjar y educar a nuestros niños y jóvenes de una mejor manera", señaló el candidato.

Afirmó que si hay un funcionario de primera línea y de importancia para la nación son los profesores y maestros, los cuales constituyen la base del inicio de la nación.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante, estuvo presente y expresó que la transformación de la educación vendrá con el “gobierno del cambio” que ofrece Luis Abinader.

Afirmó que, aunque el Ministerio de Educación recibe el presupuesto más grande del país, “solo es para que haya un gran dispendio y negocio”.

"Con un presupuesto de más de 200 mil millones de pesos aún tenemos retrasos importantes en temas tan importantes como el contenido de la jornada escolar extendida y construir buenas escuelas con infraestructuras de calidad y no sobrevaloradas", señaló Guante.

Afirmó que estudios recientes realizados por la ADP ponen en evidencia que el 48% de las escuelas del país no tienen bibliotecas, el 84% no tiene laboratorios y el 70% no tiene libros de texto y, si lo tienen, no están acordes al currículo vigente.

"No sabemos cómo ahora en tiempos de pandemia vamos a mantener la higiene mínima de nuestros centros educativos si, el 23 % de las escuelas no tienen agua potable, a esta miseria que estamos pasando aquí es que le llaman revolución educativa", expresó la presidenta de la ADP.

De su lado, el dirigente perremeísta Julito Fulcar, expresó que el cambio que necesita el sistema educativo dominicano sólo se obtendrá con el trabajo realizado por Luis Abinader.