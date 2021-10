$!Abinader inicia los tanteos de reforma fiscal con partidos

Todavía sin una propuesta definida, el presidente Luis Abinader comenzó a tomar la temperatura política sobre la reforma fiscal y otros puntos que se discutirán en el diálogo con el liderazgo nacional que coordina el Consejo Económico y Social (CES).

El mandatario sostuvo un encuentro el pasado viernes 15 de este mes de octubre con José Francisco Peña Guaba, en su condición de presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos (FOPPPREDOM), donde se abordaron temas de las reformas institucionales y otros tópicos.

Ayer el vocero de la Presidencia Homero Figueroa confirmó que el gobierno sostiene conversaciones exploratorias con todos los sectores.

Precisó que se encuentra evaluando los resultados de la economía dominicana durante el presente año; y que no han compartido de manera formal o informal ninguna propuesta de reforma. “No tenemos nada definido con respecto al tema”, enfatizó en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Sobre la reunión con el presidente, Peña Guaba informó que hablaron ampliamente del tema de la reforma fiscal y que se imagina lo hará con otros sectores y partidos.

Dijo que le expuso al gobernante su posición de no apoyar una reforma que afecte a los sectores más necesitados.

“El presidente me expresó que está buscando una fórmula para que esta reforma o reajuste económico que se está planteando no le sea oneroso, no le afecte el bolsillo de la clase media y la clase baja y esperemos que sea así”, precisó.

Detalló que durante la reunión, celebrada en el Palacio de la Presidencia, no le presentaron una propuesta formal.

Refirió que Abinader le comentó que descartaba de plano ponerle impuestos a los servicios de salud y a la canasta básica. “Ellos están valorando otros impuestos y otras cosas, vamos a ver, pero personalmente entiendo y creo que el gobierno debe valorar cómo buscar los recursos más creativa y no de la forma más fácil que es ir a los impuestos masivos”, destacó.