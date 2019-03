$!Amarante aclara se refirió al PLD y no a Leonel cuando dijo descricajar

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Amarante Baret, aclara que el dominicanismo “descricajar” que utilizó en una entrevista la mañana de este miércoles fue para referirse al daño que el expresidente Leonel Fernández le hace a la organización oficial con sus afanes de conseguir la candidatura.

Negó que lo haya utilizado para referirse a como terminaría el exmandatario con sus aspiraciones y en la que señalado que “no hay marcha atrás” .

En el párrafo siguiente lo que dijo Baret en su entrevista en Telematutino 11:

“A Leonel le duele al PLD igual que a mí (...) además sé que es una persona agradecida porque en este partido, en este proyecto que hizo Juan Bosch él ha podido ser presidente doce años, entonces yo me he dirigido donde él porque yo estoy viendo algo que mucha gente no está viendo y mi deber es advertirlo: la búsqueda de 20 años de Gobierno por parte de Leonel, lo quiero decir de una manera cruel, va a descricajarlo”.