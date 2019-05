$!Andrés Navarro insta a jóvenes a participar en la política

El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, exhortó este lunes a los jóvenes a estar cada día más atentos a la política para que la toma de decisiones no se la dejen a personas sin preparación.

Les pidió no ser indiferentes ante los problemas sociales del país y asumir mayor responsabilidad en la búsqueda de soluciones colectivas que aporten bienestar al desarrollo de nuestra gente. Habló durante un conversatorio con jóvenes estudiantes del Instituto Técnico Salesiano (ITESA) y del Colegio Oratorio María Auxiliadora (OMA),

Navarro dijo que está convencido de que la política se puede hacer con decencia y ética, y aseguró que hay mucha gente buena trabajando en el Estado.

“Cada vez más, yo estoy convencido de que jóvenes que se están formando con salesianos, con jesuitas, en ambientes cristianos, deben mirar más a la política para asumir más responsabilidad, para que ese ámbito de toma de decisiones no se lo dejemos a aquel que no tiene valores ni principios”, expresó en una nota de prensa.

Relató que hace más de 20 años entró a la política porque entendió que “si no soy yo quién echa el pleito de mi país, quién lo va a hacer. Así que les motivo a ustedes para no ser indiferentes ante los problemas sociales y ante los problemas políticos del país porque nos toca a todos. Si nos quedamos de brazos cruzados serán otros los que estarán tomando decisiones sobre nuestras vidas”.

Como ex alumno salesiano, Navarro les habló a los jóvenes de cómo se incorporó al mundo político hace más de 20 años para poder estar del lado de quienes toman decisiones, pensando en la gente. Sostuvo que ingresó al PLD porque admiraba a su fundador Juan Bosch.

Navarro: “Me voy a meter a político”

“Me convencí que no es suficiente ser buen profesional y estar comprometido con mi país y con mi gente. Con eso solamente yo no iba a ayudar a cambiar las condiciones de vida de nuestra gente. Cuando entendí eso y me convencí que son los políticos quienes toman las decisiones en el país, entonces yo dije: me voy a meter a político porque tiene que haber políticos profesionalmente bien capacitados y socialmente comprometidos”, dijo.

Manifestó que, desde entonces, ha podido ser servidor público, trabajar en diversas instituciones del Estado y tomar decisiones en favor del pueblo dominicano “trabajando tratando de hacer las cosas bien hechas, con ética, como me enseñaron los salesianos, tratar de que el dinero público se usara para beneficio de la población”.

De acuerdo a la nota, durante el conversatorio, los jóvenes de quinto y sexto grado de secundaria, hicieron diversas preguntas al precandidato presidencial, quien respondió muy amenamente, destacando la formación que ellos están recibiendo en ITESA y OMA, caracterizada por el fomento de los valores humanos de la filosofía salesiana.

Motivó a los jóvenes a confiar en el futuro de su país porque ninguna nación del mundo se ha desarrollado con gente que esté pensando en irse de su tierra. Manifestó que por eso su proyecto de Nación está concentrado en convertir a República Dominicana en el país de las oportunidades.