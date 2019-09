¿Apoyarán Reinaldo Pared y Amarante Baret a Gonzalo Castillo?

Han pasado varios días desde que Amarante Baret declinó y no se ha pronunciado al respecto. Tampoco ha hablado luego de que Castillo fuera anunciado como el precandidato del danilismo. La última vez que colocó un mensaje en su cuenta de Twitter @CarlosAmaranteB fue el jueves cinco de septiembre, cuando compartió un video el extinto escritor colombiano Gabriel García Márquez en el cual habla de su célebre novela “Cien años de soledad”. Le colocó la frase: “Cuanto admiro al Gabo”.

En el caso de Reinaldo Pared Pérez, la posibilidad de un respaldo a Castillo luce difícil, al menos por el momento, pues el político fue quien emitió los juicios más duros contra el exministro de Obras Públicas. También se pronunció en contra de que éste estuviera entre el grupo de danilistas de los cuales se escogería al precandidato que enfrentaría a Fernández. “Él no estaba en el acuerdo”, fue lo que dijo durante el Diálogo Libre de este medio cuando se le cuestionó al respecto. Y cuando anunció al pueblo, mediante una alocución, que se retiraba de la campaña, las razones que adujo fueron que no había condiciones de igualdad entre los precandidatos y que evidentemente el Gobierno estaba apoyando a Castillo. También lo acusó de haber montado el proyecto desde tiempo atrás, pues entendía que en tan poco tiempo no podía armar la estructura que exhibía.