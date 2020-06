“Me voy a quedar acá con ustedes todos estos días, acompañándolos, despacharé desde acá y en su momento el pleno me acompañará también, porque nosotros sentimos que el alma, la vida y el corazón de la Junta y el proceso electoral está aquí, y donde está el alma, la vida y el corazón de la Junta está el pleno y tiene que estar aquí”, enfatizó.

“Ustedes tienen un compromiso muy grande, mucho cuidado, mucho cuidado, la democracia depende de ustedes, aquí no pueden haber personas haciendo cosas mal hecha, ni gente de cuidado, esto es un compromiso con el país, con sus hijos y con ustedes mismos, así que mucho cuidado”, refirió Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE.

La Junta Central Electoral (JCE) estaría tratando de evitar los errores informáticos que hicieron fracasar las elecciones municipales de febrero, con una enérgica advertencia a los técnicos a cargo de clonar el software en los escáneres a utilizarse en los venideros comicios, de que no permitirán las “cosas mal hechas”.

Entre llamada te vea

El presidente de la JCE dijo: “Todo el que quiera que me llame”, al ser cuestionado sobre una llamada que le realizó el candidato presidencial Luis Abinader, quien supuestamente le habría hablado en un tono elevado.

Refirió que recibe constantemente llamadas de presidentes de partidos y de los candidatos.

“Tengo el mismo número de teléfono desde hace 30 años, que es privado y no es de la Junta, me encanta que me llamen, pues soy un servidor y estoy presto para todo el mundo”.

También comunicó que presentará a los partidos políticos una propuesta formal respecto al centro de cómputos de la JCE. Destacó que el mismo equipo que trabajó en los comicios de marzo, está en el actual proceso.

Con respecto al caso dirigente político Yamil Abreu, solicitado en extradición por alegados vínculos al narcotráfico, Castaños Guzmán, consideró que los partidos deben estar con “ojo avizor” para evitar que personas dedicadas a actos ilícitos logren alcanzar un cargo público.