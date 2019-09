Bolívar Valera dice que desde el Congreso legislará por contenidos digitales y casas de artes

Contenidos digitales

Los ataques y el nepotismo

“Los ataques no me preocupan porque vengo del arte”, reconoció el conductor de televisión, como una manera de expresar que está acostumbrado a que duden de su capacidad y que lo subestimen. “Para mí ha sido muy fácil porque yo no respondo, no discuto con nadie y cada quien es libre de su opinión”, agregó.

Aseguró que no ser beneficiario de coyunturas personales y políticas y que el proceso de inscripción de su precandidatura se rubricó sobre el marco de la legalidad.

“Yo nací en Santo Domingo Este. Mi mamá tiene el Colegio Siglo XXI, con 38 años de fundado en esa circunscripción. Yo soy de ahí. El que está legal, no necesita apoyo de nadie”, enfatizó.