$!Calderón asegura reeleccionistas solo esperan que el proyecto de reforma llegue al Congreso Nacional

SANTO DOMINGO. El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por la provincia de Azua, Rafael Calderón, dijo que solo se está a la espera de que llegue al Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional para aprobarlo de inmediato.

Tras ser entrevistado en el Palacio Nacional, el legislador peledeístas afirmó que solo con el presidente Danilo Medina se ganan las elecciones en primera vuelta y lamentó los incidentes ocurridos anoche frente al Congreso Nacional.

En ese sentido, Calderón señaló que no debió suceder ese enfrentamiento entre algunos legisladores que siguen a Leonel Fernández y tropas mixtas y agregó que hay muchas formas de oponerse a una reforma constitucional sin tener que llegar a esos extremos.

"La mejor forma de combatir una reforma constitucional es participando en unas primarias abiertas, si ellos entienden que tienen la mayoría de los votos y que pueden ganar unas elecciones, la forma más democrática es ir a unas primarias abiertas, donde el presidente Danilo Medina participe y si él pierde yo estoy seguro que todos vamos a apoyar al candidato o candidata que gane”, dijo.

Aclaró que lo sucedido anoche no es la mejor forma que contribuya a la imagen del país.

"... ir hacer todos los días una manifestación con motoconchistas, con vendedores, con toda esa gente y reunir ahí 50 ó 100 personas, que no representan lo que es el grueso de la sociedad, ciertamente hay algunos dirigentes que están en contra de la continuidad, pero de lo que yo estoy seguro es que más de un 60% de la población apoya al presidente Danilo Medina y está de acuerdo que él pueda rehabilitarse y repostularse de nuevo", agregó.

Además, afirmó: "Les voy asegurar otra cosa, yo estoy convencido que tanto la oposición interna, como la externa, no es que no están de acuerdo con la reelección, todos quieren la reelección, porque todos los presidentes que hemos tenido en los últimos años, todos han modificado la Constitución, en esa dirección y en otras direcciones, no es en contra de la reelección que están, es que no quieren que el Presidente de habilite porque están seguros de que vamos a ganar con el Presidente, para que el PLD cumpla con su misión histórica de profundizar los cambios y transformaciones que se están registrando”.

Reiteró que es al presidente Danilo Medina a quien "ellos le tienen miedo”. “Porque saben que, en una contienda interna, para disputarse la candidatura presidencial, porque si Danilo es el candidato, todo el mundo sabe que va a ganar las elecciones porque tiene la mayoría de la población dominicana", agregó.

Al preguntársele si es poco tiempo para la reformar, Calderón recordó que el plazo es hasta el 22 de agosto y que hay tiempo suficiente para aprobar la reforma constitucional, "a pesar de que el Presidente aún no la ha enviado al Congreso".