$!Candidatos a la alcaldía ponen la mira en tapones de la capital

Propone unificar políticas del ayuntamiento e Intrant

Calles de una vía, hacer muchos pares viales, cambiar direcciones, un proyecto de parqueos mediante una alianza público privada, son algunas de las propuestas de Domingo Contreras para la alcaldía del Distrito Nacional. Considera que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ayuntamiento tienen que despachar desde un solo lugar para establecer las políticas de tránsito de la ciudad. Planteó la creación del Centro de Control e Inteligencia Territorial para homologar las medidas a tomar para la ciudad. “Tiene que haber un equipo único que trabaje la capital con una mirada de un conjunto de medidas, tránsito de carga en horario nocturno, transporte escolar”, indicó.

Argumenta que es necesario mejorar el significativamente el tránsito y la movilidad, apelando además a parqueos, transporte colectivo (instituciones públicas), escolar y de carga en horario nocturno. Otro punto es el de eliminar barreras arquitectónicas para auspiciar la participación de las personas con discapacidad. “Dar a la movilidad urbana una visión más humana y ordenada, priorizarel uso peatonal y organizar los demás actores del sistema de transporte”, dice. Considera que las vías están disponibles para los vehículos pesados entre 10 de la noche y las 6:00 de la mañana. Sostuvo que en cuanto al tema de parqueos hay que crear una política conjunta, y no se puede dejar que los parqueadores se adueñen de las calles. “Las normas del parqueo las vamos a hacer cumplir. Ahora hay un candado, no se tiene que mover el carro, se le pone el candado, y el propietario para quitarle el candado tiene que pagar”, expuso. Puso como ejemplo la avenida Gustavo Mejía Ricart, que desde la avenida Luperón hasta la Ortega y Gasset tiene 202 restaurantes, pero no cuenta con la debida acera para que la gente pueda caminarla, no hay iluminación ni parqueos. Señaló que se pueden habilitar vías como esta para dedicarlas a la gastronomía, la música y la cultura para que las disfruten los ciudadanos capitaleños y los turistas que vienen a Santo Domingo.