$!Castaños Guzmán dice: “Tomaremos la decisión que haya que tomar”

Luego de negar que reciba presiones de sectores políticos, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dio garantías ayer de que tomarán la decisión que deban tomar en torno a la solicitud de individualizar la boleta congresional, eliminando así el arrastre entre senadores y diputados.

“La decisión que se va a tomar, lo sé, lo intuyo, lo pienso y lo creo, va a ser la mejor decisión y esa decisión va ser comprendida y apoyada por el pueblo dominicano”, aseguró.

Sostuvo que, como todo en la vida, algunas personas se sentirán más alegres que otras, pero al final por los resultados “todos se darán cuenta de que la Junta hizo lo correcto”.

Informó que el Pleno de la JCE se reunirá el próximo martes 7, para debatirá todo lo concerniente a la petición de separar la boleta congresional.

“Aquí no hay absolutamente ningún problema, aquí no hay ninguna presión de nada, nadie está presionado por nada”, enfatizó. Castaños Guzmán precisó que en los últimos 20 años ha trabajado durante las presidencias de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, sin que nunca le hayan mandado emisarios para tratar temas electorales.

Aseguró que nadie se le ha acercado, “eso es falso, no lo he sentido ni lo he advertido, no hay presión, cuál es el problema”.

Aclaró que solicitaron las actas al Congreso Nacional para tomar conocimiento de cómo votó el legislador.

“No es hacer lo que a mí me conviene ni lo que sea más facil, es hacer lo correcto, no lo que tenga más aplausos o menos espinas”, enfatizó.