$!Danilo Medina asegura César Prieto le confesó que sabía que su residencia iba a ser allanada

El expresidente de la República, Danilo Medina, dijo que el exsuperintendente de Electricidad y director del Plan Social de la Presidencia, César Prieto le había dicho que tenia información de que su residencia iba a ser allanada en su búsqueda, acusándolo de actos de corrupción.

“El lunes 23 me llamó que quería verme, y le dije que viniera, nos juntamos y vino a agradecerme porque no le dio tiempo mientras fui presidente de agradecerme el hecho de que lo tomará en cuenta para ser parte del Gobierno”, señaló.

Continuó: “Por supuesto le dije que no tenía nada que agradecerme, porque el se había ganado con creces cualquier posición dentro del gobierno, pero me dijo que más que nada me quería ver porque no quería que yo me sintiera avergonzado de él; y le dije ¿y porque razón yo me tengo que sentir avergonzado de ti César?, entonces él me dijo estoy recibiendo cantidad de informaciones que me dicen que mi casa la van a allanar y que me van a detener, acusando e de corrupción”, afirmó el mandatario al hablar en el cementerio Cristo Redentor durante los actos del sepelio.