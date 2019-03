$!Danilo Medina toma turno en el CNM y “aclara” por qué Moscoso Segarra aparece en padrón del PLD

El presidente de la República, Danilo Medina, en calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tomó un breve turno la tarde de este lunes tras la evaluación a que fue sometido el magistrado Alejandro Moscoso Segarra para contestar una pregunta que se le hizo al juez, relativa a su supuesta militancia en un partido político.

En su intervención, Medina le “aclaró” al senador José Ignacio Paliza (Puerto Plata-PRM) que cualquier persona, incluidas ya fallecidas, podían aparecer en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o en el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), debido a que estos “padrones no sirven, no se han saneado”.

Dijo que por esa situación, personas, como el magistrado Moscoso Segarra, aparecen en el padrón cuando ya tienen muchos años alejadas de la actividad política.

“Déjeme aclararle algo a Paliza. En el padrón del PLD tú vas a encontrar, Paliza, gente que está en tu partido, que militan en tu partido en el día de hoy y muchísimas personas que han fallecido, porque ese padrón no sirve, porque esos padrones no se han limpiado. Por eso gente como el magistrado aparecen en el padrón cuando tienen ya cantidad de años que no militan políticamente”, dijo Medina.

A lo que Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y miembro del CNM, dijo: “Si es que figuran...”. Entonces, Paliza agradeció al presidente Medina su explicación.

La reacción del mandatario obedeció a la pregunta que le hizo Paliza a Moscoso Segarra al principio de la evaluación en torno a si militaba en alguna organización política o de otro tipo que fuera incompatible con ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, cargo para el cual está siendo evaluado con fines de ser ratificado o sustituido.

Moscoso Segarra le contestó que hacía 20 años había pertenecido a un partido político, del cual luego se desvinculó. Ante esta respuesta, el senador insistió y le dijo que en la actualidad su nombre aparecía en el padrón del oficialista PLD.