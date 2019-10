$!David Collado estudia propuestas para asumir la candidatura presidencial

“No me he reunido con ningún presidente de partido político, no he tenido conversaciones de negociación con ningún miembro de ningún partido político al día de hoy, pero si a través de tercero han llegado mensajes”, apuntó.

Asimismo, Collado dijo que acepta con humildad los resultados de varias encuestas donde se resalta el trabajo que viene desarrollando en la Alcaldía del Distrito Nacional.

“Nos llenan de alegría que en interior valoren el trabajo que hemos realizado, estamos consiente que esa valoración que tiene el país es producto del trabajo que hemos realizado un equipo de hombres y mujeres en el Distrito Nacional”, destacó.