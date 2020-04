Ito Bisonó aclara

Luego de que los resultados de la encuesta Greenberg-Diario Libre, diera un 0% en el porcentaje entre los aspirantes presidenciales a Víctor –Ito- Bisonó aclaró que desde el 27 de octubre del año 2019 anunció que no correría por esa posición. “Agradezco me tomen en cuenta, pero anuncié públicamente que no formalizaría mis aspiraciones”, dijo.