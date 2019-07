$!Domínguez Brito dice encuestas le favorecen para enfrentar a Leonel Fernández

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, dijo hoy en un acto en que recibió el respaldo de importantes ambientalistas del país, que todas las encuestas le favorecen de cara a las primarias del 6 de octubre para enfrentar al expresidente Leonel Fernández a lo interno de esa organización política.

“Algunas personas me dicen, pero tú estás muy alegre con esto de la campaña y yo le respondo: Yo me siento que estamos ganado y que las cosas van muy bien y cuando hacen las encuestas también vamos saliendo como el mejor posicionado de todos”, manifestó Domínguez Brito.

Apoyo del sector ambientalista

Un grupo de ambientalistas, científicos y ecologistas manifestaron hoy su respaldo al precandidato presidencial, por entender que ha presentado la mejor propuesta de políticas e iniciativas de protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Los líderes ambientalistas resaltaron la firmeza con la cual Francisco Domínguez Brito ha luchado contra los delitos ambientales durante toda su trayectoria política, por lo que están convencidos que, con Domínguez Brito de presidente de la República, se garantiza un gobierno verde.

"Francisco Domínguez Brito mostró mano firme en su paso por el Ministerio de Medio Ambiente, luchando contra intereses y grupos de poder que han hecho grandes riquezas a costa de nuestros recursos naturales", sostuvieron durante la rueda de prensa celebrada en los jardines del hotel El Embajador de la capital.

Asimismo, los participantes respaldaron las propuestas del programa de gobierno en el eje medio ambiental, sobre todo la priorización de la conservación y manejo responsable del recurso agua, pues es el bien más preciado de la nación.

"Al leer el programa de gobierno todos nosotros quedamos convencidos que Francisco Domínguez Brito representa las inquietudes e intereses de los grupos ambientalistas y ecologistas, y por eso decidimos hacer público nuestro respaldo", plantearon los participantes de la reunión.

De igual forma, valoraron las propuestas del candidato peledeísta en lo relativo a la lucha contra el cambio climático, el cuidado de los cuerpos hídricos, la preservación de las áreas protegidas y el fortalecimiento institucional del sector.

De su lado, el precandidato presidencial y exministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito expresó su agradecimiento a los profesionales que le respaldan y dijo que habrá un presidente que protegerá el medio ambiente con mucho amor.

"Quiero un sistema marino y costero saludable; no quiero agricultura en ninguna área protegida, la Bahía de Samaná no puede seguir siendo un depósito de fertilizantes, la sobrepesca no puede seguir siendo la práctica de muchos de nuestros pescadores", advirtió el exfuncionario oficialista.

Entre los que respaldaron a Domínguez Brito se encuentran: Milciades Mejía, Eleuterio Martínez, Ricardo García, Yvonne Arias, Andrés Ferrer, Belkis García, Omar Shamir Reinoso, Celeste Mir, Ginny Heinsein, Adolfo López, entre otros connotados ambientalistas y ecologistas.