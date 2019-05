$!El MPT dice que el crecimiento económico solo beneficia una minoría

El vicepresidente del Movimiento Patria Para Todos (MPT) consideró que el crecimiento económico solo ha servido para beneficiar a una minoría, principalmente financiera y extranjera.

A su juicio, el crecimiento económico no se ha redistribuido de forma correcta, como alega el presidente Danilo Medina, y los ingresos de la población dominicana aún resultan insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica familiar.

Sánchez manifestó que para el 2018, el ingreso promedio de los trabajadores y trabajadoras solo alcanzaba para financiar el 64% de la canasta básica promedio nacional y el 51% de la canasta básica del Distrito Nacional.

“Estos ingresos bajos afectan todos los quintiles en que se divide la población y para el primer quintil los ingresos solo alcanzan para comprar 43% de la canasta básica familiar, el segundo quintil el 51%, el tercero 56%, el cuarto 31% y el quinto 76%, y nos preguntamos de que mejoría habla el presidente de la República, cuando más del 40% de la población tiene ingresos menores de 11 mil pesos y el 60% menores de 16 mil pesos y el 70% menores de 20 mil pesos”, añadió.

Explicó que aún en el país el 20% de la población tiene ingreso menor de 8 mil pesos al mes, lo que no le permite vivir con dignidad.

Estos bajos ingresos que afectan la población dominicana son más dramáticos en el trabajo informal, donde los trabajadores no han podido ser incluidos en la Seguridad Social, porque el crecimiento económico que ha tenido el país no ha sido utilizado de forma correcta para disponer de los recursos necesarios que permitan financiar una parte de los costos de seguridad social de este sector, como lo establece la Ley 87-01 de Seguridad Social, y por lo tanto, deben cubrir la totalidad de los servicios de salud de la Seguridad Social y no tienen perspectivas de una pensión y muchos menos cobertura para aportes económicos por enfermedad, dijo.

Afirmó que a lo anterior hay que agregar la alta carga impositiva y el poco apoyo al desarrollo a las Mipymes, que son la mayoría de las empresas dominicanas (98%), para poder competir en una economía demasiado abierta a otras más fuertes, como la norteamericana y las europeas, por lo que estas empresas carecen de posibilidad para mejorar los salarios de sus empleados.

Además, dijo que el modelo es sostenido con una alta carga de deuda que compromete una gran parte del presupuesto, por lo que el Gobierno no cumple su papel fundamental de asegurar servicios básicos a la población, como son salud, agua potable, energía eléctrica, reparaciones de calles y servicios de seguridad social en salud y pensiones.

A su juicio, de nada sirve el crecimiento económico si la mayoría de la población no tiene acceso a servicios fundamentales.

“Cómo explica el presidente de la República que el crecimiento económico no ha logrado que las expectativas de vida de la población dominicana aumenten en la proporción que lo ha hecho en otros países; aquí la expectativa de vida de los hombres ha sido en los últimos 27 años de 0.8 y en las mujeres de 2 años, y en las mayoría de países ha sido de 6 años en promedio”, indicó.

El crecimiento económico -dijo- solo beneficia a sectores como turismo, bancos, y hoteles grandes, la industria y la agricultura siguen rezagadas, con un crecimiento muy variable, lo que impide que pueda desarrollarse y competir.

“El crecimiento con baja inflación se explica por la poca capacidad de consumo que tiene la población dominicana, por sus bajos salarios y la alta proporción de personas que no tiene ingresos por trabajo o pensiones”, precisó.