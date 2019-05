$!El PLD avanza en su plenaria en medio del avispero de los grupos

No apoyará reforma

El presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, advirtió que no apoyará por segunda vez una reforma constitucional.

“Entonces ya se hizo una vez, en el año 2015 y nosotros en aras de mantener la unidad del partido, aun estando en desacuerdo la aceptamos, una segunda vez no es posible, porque pone en riesgo la democracia de la República Dominicana”, puntualizó.

“Donde no hay estabilidad política y democrática, no hay estabilidad de nada; por tanto, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, no hay prosperidad. Se requiere como anticipo, se requiere como premisa, que exista una estabilidad política democrática, lo que quiere decir que ese sistema representa la voluntad democrática, y las reglas de juego en la sociedad democrática están en la Constitución”, dijo.