$!Fernando Rosa asegura será nuevo alcalde de Santiago

El aspirante a la alcaldía de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana, Fernando Rosa, aseguró que no tiene oposición política y que cuando las bases del PLD y la inmensa mayoría de los ciudadanos voten a su favor el seis de octubre, en lo inmediato se convertirá en el nuevo alcalde del municipio.

El alto dirigente del PLD dijo que faltan pocos días para las primarias. El camino está despejado porque los santiagueros y todo el partido, tienen claro su decisión de elegir entre una alternativa que cierra las puertas y cree que los pobres no valen nada o un candidato que tiene rostro humano y siempre ha demostrado que cree en la gente.

“El seis de octubre es el momento, es la gran oportunidad de casarnos con la gloria y por eso les pido que salgamos masivamente a las urnas porque de esa manera, derrotaremos a una gestión sin méritos para continuar un día más al frente de nuestro Ayuntamiento”, proclamó Fernando Rosa.

Sostuvo que “tenemos que darnos el lujo de iniciar un gobierno municipal de puertas abiertas, con capacidad para hablar en confianza y franqueza con la gente, y para eso no habrá que esperar porque el mismo seis de octubre me convertiré en el nuevo alcalde porque yo no tengo oposición política que pueda hacerme frente”.

Pidió el apoyo de la juventud tras sostener que su participación será vital porque pueden acompañar a sus abuelos y padres hasta los centros de votaciones, y una vez allí ayudarle a ejercer su voto.

Fernando Rosa habló emocionado y con fuerza frente a una multitud de la zona sur que se concentró en el sector Los Jazmines.

“La zona Sur está unificada como un solo hombre en su decisión de llevar a Fernando Rosa al ayuntamiento, está decidida porque quiere que un hombre de los suyos sea quien llegue a la sindicatura. Está firmemente unida porque ahora perredeistas, reformistas, todo el PLD y otras fuerzas, están unificadas para llevarnos con más del 90 por ciento de los votos”