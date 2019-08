$!Fidelio Despradel aclara no votó a favor de Camacho

El diputado Nacional por Alianza País, Fidelio Despradel, informó este viernes que no votó por Radhamés Camacho como presidente de la Cámara Baja, pero que extrañamente apareció reflejado en la pantalla.

En una nota aclaratoria enviada a los medios, explica no haber ocupado su puesto habitual en el hemiciclo, porque a su entrada a las 9:30 am, hora para la que estaba convocada la sesión, ya había iniciado y Máximo Castro le expresó que lo sustituiría en presidir la sesión y le solicitó tomar asiento en el puesto de Castro, lo que demuestra que el Diputado Nacional no se encontraba en su curul para haber realizado ese voto.

“Se ha dicho, que en dicha pizarra aparecía como si yo hubiera votado y que había apoyado la plancha de la facción de Leonel dentro del hemiciclo, con Camacho como nuevo presidente. Aclaro a la opinión pública que yo no voté, si apareció así fue una manipulación de quienes manejan el equipo electrónico y quienes lo dirigen. Hago esta aclaración ante el país y en especial, a ese creciente número de dominicanos que han seguido mi trayectoria en los tres años que tengo como diputado nacional de alianza país, y que me han apoyado en mi gestión”, dijo Despradel.

Fidelio Despradel manifiestó que la asamblea se caracterizó por una aguda polémica, ya que el diputado Pedro Botello, del Partido Reformista, intentó construir una propuesta de la oposición, solicitando 40 minutos para que los partidos pudieran discutir la conformación de la plancha.

Narró que el presidente interino se negó a la petición de Botello y sometió a votación la última plancha presentada, posteriormente anunciándose como ganador al actual presidente, el diputado Radhamés Camacho.