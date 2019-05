Hipólito cree que Danilo no irá por reelección, pero advierte a Leonel que “le darán leña”

Para Hipólito Mejía, expresidente de la República y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2020, es improbable que el actual mandatario Danilo Medina opte por una repostulación a la presidencia, como sugieren sus seguidores.

El político entiende que si Medina, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, se decanta por esa opción incurriría en un “suicidio político”.

“Es anti histórico y yo creo en la lógica de Leonel, que no va a ser un suicida político, no puede, eso es suicidarse. Ahora, que no espere el otro (Leonel) que lo vamos a tratar con cariño, le vamos a dar leña”, dijo.

El político se refirió al tema en el Instituto Loyola, en San Cristóbal, en una actividad realizada por el Día del Agricultor, profesión de la cual forma parte.

Mejía compite por la nominación presidencial del PRM con Luis Abinader y Wellington Arnaud.