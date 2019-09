$!Hipólito Mejía deplora políticos usen fondos públicos en campañas

El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Hipólito Mejía, deploró en esta mañana que precandidatos políticos usen los fondos públicos para subvencionar sus campañas y proclamo en una asamblea celebrada en el hotel Golden House: “Soy muy respetuoso de los fondos públicos”, respeto a invertir dinero del erario en campañas electorales.

Mejía se refirió en esos términos al responder una pregunta sobre las versiones que atribuyen al precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo que les atribuyen usar los recursos del Estado en su campaña.

Sobre el apoyo que recibió Gonzalo de Francisco Domínguez Brito, Temístocles Montás, Carlos Amarante Baret y Andrés Navarro manifestó: “Eso es problema de ellos, nunca me he metido en eso. Estamos peleando lo nuestro. No tengo que ver con eso”.