Hipólito sobre su encuentro con Quirino: “El tiempo se encargará de aclarar eso”

El expresidente de la República y precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), Hipólito Mejía, descartó que cause un daño a su imagen y a su proyecto político la reunión que sostuvo con el exconvicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino.

“Sí, sí, lo que yo dije eso es por escrito, y no tengo que adicionar más nada además de eso, pero el tiempo se encargará de aclarar esa cosa, yo soy un hombre absolutamente transparente y no hay que preocuparse porque yo siempre he sido así, ustedes me conocen hace muchos años, no hay que tener miedo, no os desesperéis (...) no, al que le hace daño es el ladrón del país, pero a mí no”, refirió.

El político reaccionó así al ser cuestionado por la prensa en torno al nuevo vídeo del condenado por narcotráfico en el que dijo que se había reunido con Mejía y que estaba dispuesto a hacer campaña política para su proyecto.

El encuentro fue confirmado por Mejía mediante en el cual explicó que éste se produjo cuando indagaba sobre la denuncia de Quirino sobre el dinero que alega le debe el expresidente de la República, Leonel Fernández, que le habría prestado para hacer campaña.

Mejía también descartó la versión que circula sobre sus supuestas intenciones de volver al Partido Revolucionario Dominicano (PRD). “Me voy yo a ir de un supermercado a un colmado de barrio”, contestó mientras caminaba y se reía.

El expresidente de la República habló durante un encuentro celebrado la noche del jueves, con jóvenes del PRM que apoyan su proyecto en el Centro PYHEX.