$!Isidoro Santana cree difícil se usen recursos del Estado en campaña

El ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, afirmó que debido a los controles que se han impuesto en la administración pública ve muy difícil que alguna de las instituciones del Estado utilicen los recursos del presupuesto en campañas políticas.

“A mi no me consta y por lo tanto yo no tengo elementos de juicio para decir cuántos ni cómo, obviamente creo que no debería ocurrir y también no deberíamos estar llevando a cabo actividades proselitistas en este tiempo porque ni siquiera estamos en periodo de elecciones”, dijo el funcionario.

Santana habló al término de un acto de lanzamiento del Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños para la República Dominicana (SIRED-RD), una plataforma tecnológica para la cuantificación sectorial y espacial del impacto económico y fiscal, causado por los desastres, desarrollada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

En el acto de lanzamiento del SIRED-RD, Isidoro Santana, explicó que se trata de una iniciativa estatal para contar con un mecanismo ágil y oportuno que permita tener información rápida sobre los daños económicos que provocan los desastres, como las tormentas y huracanes.

Santana manifestó que el principal beneficio para la ciudadanía es que ahora el Gobierno actuará con mayor rapidez cuando se presente un desastre.

“En ese caso se trata de evaluar el impacto en la economía en las regiones, sector, ciudades y comunidades rurales. Además, en qué renglón y la magnitud de lo siniestrado”, detalló el funcionario.

Explicó que históricamente cuando se presenta un desastre, los primeros en actuar siempre son los mecanismos de prevención de daños, segundo los de emergencia y socorro ante la salud e integridad de la población humana; más adelante cada organismo sectorial determinar los efectos sobre su sector, y a las autoridades nacionales actuar en consecuencia.

“Al MEPyD siempre le ha correspondido hacer una evaluación de los costos económicos de los daños, pero con el inconveniente de tener que esperar las evaluaciones sectoriales, lo cual solía demandar mucho tiempo. “Y mucho más cuando algunos organismos quieren perfeccionar los detalles, a veces sobreestimándolos para gestionar más recursos. Con el tiempo, ya la cuantificación final había perdido el interés, pues, en aras de la precisión se perdía la necesaria prontitud”, precisó Santana.

El ministro sostuvo que el SIRED define cómo obtener el dato oportuno para que el Gobierno pueda canalizar los recursos del Presupuesto Nacional hacia las áreas específicas afectadas. Permite recopilar y llevar el control de la información para la evaluación de los daños ocasionados por desastres y estos son capturados mediante una app que se instala en dispositivos móviles.

Busca armonizar la información que se colecta luego de un desastre, con el fin de cuantificar de manera rápida la pérdida directa a la infraestructura física de los principales sectores del país. Se trata de privilegiar la oportunidad del dato, para la toma de decisiones económicas.

El MEPyD desarrolló el proyecto con la Asistencia Técnica del Banco Mundial, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Gobierno dominicano para fomentar la resiliencia física y fiscal ante el riesgo de desastres y mejorar la planificación sectorial.

A través de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), del MEPyD, se catalogó el conjunto de todas las infraestructuras nacionales, mediante una ficha estructural a la que tienen acceso las personas de la Comisión Nacional de Emergencias, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, los ministerios de Agricultura, Obras Públicas, Medio Ambiente, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, entre otras.