$!Las reservas y guerra de estrategia de grupos rodean a cúpula del PLD

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está montada sobre ruedas la plenaria del próximo 30 de mayo, pero las tensiones giran en torno a la reunión del Comité Político que se espera sea convocado para el próximo 3 de junio, cuando se conocerían las reservas del 20 % de las candidaturas para el partido y las alianzas, cuya fecha límite es el 7 de junio.

Entre grupos han seguido corriendo propuestas para que uno y otro ceda en sus intereses.

El miembro del Comité Central y del equipo de campaña del expresidente Fernández, Roberto Rosario, negó esos rumores de acuerdos.

“El grupo que gobierna, con eficiencia está difundiendo rumor, según el cuál se llegó a un acuerdo en el PLD, mediante el cual se modificaría la Constitución. Esta información es falsa. Es parte de una estrategia comunicacional. La Constitución no se negocia. #nohaymarchaatrás”, expresó .

El miembro del Comité Político del PLD y ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, indicó que plantearía nuevamente permitir al presidente Danilo Medina presentarse como precan- didato presidencial, si no es motivo para que no haya reunión del Comité Político. Exigió a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, que le indique públicamente en qué él se ha servido del partido.

“Me gustaría saber que me diga públicamente en qué yo me sirvo del partido y en qué me sirvo del pueblo”, enfatizó.

Camejo admitió sentirse herido por lo escrito por Cedeño en su red social Twitter “Desde que entré al @PLDenlinea he tenido MUY CLARO que SERVIR al partido para servir al pueblo NO es servirse del Partido para servirse del pueblo”.

El dirigente se quejó de que en un partido fundado por Juan Bosch se apele a las diatribas desde un sector opositor al presidente Danilo Medina, solo porque se plantean ideas diferentes.