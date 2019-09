$!Leonel Fernández asegura es fuerza mayoritaria en las bases del PLD y del pueblo

El expresidente Leonel Fernández dijo que sus detractores llamaron grupo minoritario quienes suscriben su liderazgo y se han identificado con la causa que ha abrazado, pero que la fuerza que representa a lo interno del PLD se ha convertido en la mayoritaria.



"Ya salimos, ya llegamos, venceremos", expresó ante una multitudinaria masa humana que se dio cita en el polideportivo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte , donde juramentó al ex alcalde danilista Jesús Feliz, miembro del comité central.

Agregó que "no hay más ciego que el que no quiera ver ni más sordo que aquel que no quiera escuchar”, al decir que con #LaFuerzaDelPueblo ganará las primarias del partido morado el 6 de octubre.

Dijo que lo que se está produciendo en torno a su candidatura, "es una a avalancha, una bola de nieve y un efecto dominó con el apoyo del pueblo".