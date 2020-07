$!Leonel: “Los electores ya tienen su decisión tomada”

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, consideró que pese a las acusaciones que han surgido entre algunos de sus contendores en este tramo final de la campaña electoral, el “pueblo ya tiene una decisión tomada”.

“Pienso que los electores tienen ya su decisión tomada”, dijo Fernández al ser entrevistado en el programa El Despertador.

Añadió que hay un voto duro que no va a cambiar y que el grueso de la población ya tiene su preferencia establecida.

Según un comunicado de prensa, ante la pregunta de sí el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pierde en este proceso del domingo 5 de julio, dijo que se produce una crisis, como ocurre ante una derrota para cualquier partido que tenga opción de poder.

Manifestó que eso lo saben bien en el PLD porque las veces que se perdía había una crisis que se presentaba.

PLD lo dividió quien impuso el fraude

Sobre si lo señalaban a él como responsable de la posible derrota del PLD, Fernández manifestó que “para nada”, al afirmar que la responsabilidad de la división en el PLD recae sobre quien impuso el fraude.

“Yo no dividí el partido, el partido lo dividió el que impuso el fraude. No estoy obligado a aceptar un fraude, nadie lo está. Por consiguiente, frente a un hecho de esa naturaleza no me quedaba otro camino que no fuese presentar mi renuncia al PLD”, manifestó.

En el caso de los empleados públicos y garantizar sus empleos ante una nueva administración pública, el candidato presidencial de PF y aliados, recordó que existe la Ley de Función Pública que establece la carrera del funcionario.

“Porque un partido nuevo llegue no puede cancelar a los que están allí, ya son de carrera, eso tiene que ser respetado. En el caso judicial por igual, los jueces son inamovibles”, señaló Fernández, quien explicó que, en el caso del ámbito judicial, la Constitución establece la independencia del Poder Judicial y de sus jueces.