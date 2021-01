Lila Albuquerque sobre su renuncia del PLD: "Yo no me voy sola, conmigo se va mucha gente"

La diputada Rafaela (Lila) Alburquerque, afirmó la mañana de este jueves que su retorno a las filas del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), es una decisión que tenía pensada tomar desde hace tiempo: "No hay nada más triste para un político que estar en un partido que no es el suyo".

Albuquerque fue parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por al rededor de ocho años y el pasado 25 de noviembre mientras se conocía el proyecto del Presupuesto General del Estado para el 2021, la legisladora había expresado que tenía pensando abandonar las filas del partido morado luego de llegar al cargo con esa bandera.

La veterana indicó que el PRSC se va a "levantar" y que la mayoría de reformistas que fueron "prestados" a otras instituciones van a regresar.

"Yo no me voy sola, conmigo se va mucha gente, pero mucha, vamos a volver para nuestro partido que nos vio nacer no importa el presidente que este tenga, aquí lo que importa es que nosotros lo vamos a levantar y ese gallo colorao' va a volver a cantar de nuevo en las cuatro esquina del mundo y del país", manifestó Albuquerque.

Expresó que por más acciones que se hagan a favor de un partido que no es en el que usted se inició en la política, nunca será comprendido y será visto como un intruso.

La legisladora explicó que su malestar en el PLD se debía a que no conoce bien su estructura y tampoco los estatutos del principal partido opositor.

"Hoy agradezco al PLD y le doy las gracias públicas por haberme permitido estar en sus filas", dijo la legisladora.

Manifestó que a finales de diciembre del año pasado visitó al expresidente Danilo Medina, y le comunicó su deseo de retirarse el partido y aseguró que su salida no lesiona las amistades con los congresistas de esa institución política.

"El partido reformistas me necesita, es mi partido y ya a esta edad yo lo que quiero es morir dentro de mi partido, con mi himno y que me envuelvan en mi bandera colorá", dijo.

Asimismo, indicó que fue formada por el fallecido expresidente de la República, Joaquín Balaguer y que por eso debía volver a su partido ya que fue donde le dieron las primeras oportunidades para hacerse de un nombre en la política.