$!Los hogares dirigidos por mujeres son más pobres que los dirigidos por hombres

De acuerdo con los datos de la ONE, entre el 2010 y el 2019, se observó una tendencia a la baja tanto en la pobreza moderada como en la indigencia

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) presentó el estudio Perfiles de Pobreza Monetaria en República Dominicana 2010-2019, el cual muestra la evolución de la pobreza, la desigualdad, las características de la comunidad y de los hogares, y a su vez, constituye una herramienta fundamental para la promoción de la prosperidad en los diferentes estamentos sociales del país.

Los resultados del estudio evidencian que las mujeres tenían mayor incidencia para la pobreza y los hogares en los que una mujer es la jefa del hogar, presentan mayor proporción de pobres extremos y moderados que los hogares donde un hombre es jefe del hogar, lo cual se asocia a una menor participación en el mercado laboral y una mayor incertidumbre de sus ingresos futuros, lo que se traduce en una feminización de la pobreza.

Augusto de los Santos, Director de Estadísticas Económicas de la ONE, destaca que: “los hogares en condición de indigencia presentan mayor proporción de personas en edades improductivas, ésas que no generan ingresos en el hogar y, se observa un mayor número de mujeres pobres que hombres en edad productiva. A la vez, en los hogares indigentes y pobres moderados presentan mayor nivel de hacinamiento, mayor cantidad de viviendas con materiales precarios y, más proporción de familias que no poseen bienes duraderos; esto se agrava cuando los hogares están ubicados en zonas rurales o regiones fronterizas”.

“En el mercado laboral se observó un alto nivel de desempleo en la población de pobreza extrema, siendo apenas el 28.5 % las personas ocupadas y hasta el 35.1 % la tasa de desempleo para el año 2019”, añadió.

De los Santos, resaltó la importancia de los estudios estadísticos que miden los niveles y la evolución de la pobreza monetaria para la generación de políticas públicas significativas que contribuyan a reducir y a poner fin a la pobreza en todas sus formas, como establece el primer objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Las estadísticas nos permiten visibilizar, medir y comprender los niveles de pobreza, y por consiguiente actuar de forma colectiva para reducir los niveles de desigualdad que nos afectan y que por tanto tiempo han afectado a nuestros grupos más vulnerables”, sostuvo.

Para la elaboración del documento Perfiles de Pobreza Monetaria en República Dominicana 2010-2019, se utilizaron los microdatos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) levantada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Además, se empleó la metodología oficial de pobreza monetaria para estudiar la incidencia y los perfiles de pobreza en República Dominicana durante esos períodos de estudio.