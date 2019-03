$!Luis Abinader se reúne con el Conep y analizan temas de la agenda nacional

Ante la negativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y del aspirante presidencial, Luis Abinader de firmar el Pacto Eléctrico, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache se mostró optimista y dijo que se sigue dialogando.

“Él (Luis Abinader) tiene su posición sobre el Pacto Eléctrico y nosotros la respetamos y de hecho estamos hablando sobre ella”, expresó de forma exclusiva para Diario Libre, el presidente del Conep.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada, junto a diversas organizaciones representativas de sectores de la economía, mediante un comunicado, lamentaron el mes pasado que en la más reciente convocatoria no se haya concretizado la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en la República Dominicana.

El PRM no firmó porque el pacto “no plantea solución a las cuatro causas principales de la larga y tormentosa crisis del sector eléctrico dominicano”, entre esos puntos citó que no propone cambios radicales en la manera de designar el personal gerencial de las empresas públicas que tienen que ver con el tema eléctrico.

Luis Abinader visitó la mañana de este miércoles las oficinas del Conep, ubicadas en la Torre Empresarial AIRD, de la avenida Sarasota de esta capital, donde intercambió con directivos de este organismo la visión y propuestas que tiene para con la República Dominicana.

Aunque en una pregunta formulada por uno de los periodistas sobre el Pacto Eléctrico, el aspirante presidencial rehusó responder, adelantó qué conversó con el Conep acerca del tema económico, de seguridad ciudadana, salud, institucionalidad, corrupción, endeudamiento y empleos, entre otros.

El encuentro se dio a puerta cerrada por espacio de más de una hora.