Luis Miguel De Camps: “Hay que hacer una mejoría real en la educación”

Luis Miguel De Camps, valoró que en lo adelante el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) podrá continuar buscando alianzas con sectores preocupados por los problemas del país.

—¿Por qué quiere ser presidente?

Este país merece algo mejor, la República Dominicana ha estado sufriendo sus faltas, sus carencias durante demasiados años. En la actualidad vivimos en una sociedad que ha sido gobernada y en algunos ámbitos desgobernada.

Ante esa realidad innegable tenemos la obligación de dar un paso hacia adelante y hacer lo que esté a nuestro alcance para poder contribuir a mejorar la realidad dominicana.

—¿Cuáles son las tres prioridades que se tienen que resolver?

La falta de seguridad ciudadana, queremos brindarle seguridad, seguridad, paz al pueblo dominicano, que pueda caminar por todas las vías sin el temor de ser víctima de atracos.

Lo vamos a lograr con el fomento de empleos dignos, salarios dignos porque una cosa va de la mano con la otra.

No es posible que el Gobierno dominicano estén insistiendo en ahogar las iniciativas nuevas que pudieran surgir a través de un esquema tributario abusivo y que solamente fomenta las desigualdades. Para que la población pueda comprar bienes y servicios ofrecidos por la industria dominicana, de esa manera vamos a crear riqueza verdadera y no simplemente desarrollar un esquema presupuestario en préstamos. Tenemos que ser fundamentales en la mejoría real y no solamente nominal de la educación, que sigue estando en los últimos niveles en desempeño a nivel internacional, y solamente con educación, con empleo, con seguridad vamos a poder desarrollarnos.

—¿Está en peligro el sistema de partidos?

El sistema de partidos ha sufrido una seria de transformaciones y en este momento se encuentra en un proceso de transformación profunda producto de una nueva Ley de Partidos que debió haber ido precedida de la Ley Electoral.

Actualmente el sistema de partidos va a tener que revisarse, porque la Ley así lo ordena.