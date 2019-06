$!Luis YnchaustI rechaza ”desórdenes” escenificados frente al Congreso Nacional

Luis Ynchausti, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, llamó hoy al pueblo dominicano a rechazar los “desórdenes quen se realizan en los alrededores del Congreso Nacional los diputados que responden al ex presidente de la República, Leonel Fernández”.

En nota de prensa enviada a Diario Libre, dijo que los legisladores tratan de oponerse a una posible modificación de la Constitución de la República para que Danilo Medina pueda optar por la reelección presidencial en el 2020.

Ynchausti expresó que los diputados y los sectores que se movilizan a favor del no a la reforma constitucional no están en el derecho legal de producir desórdenes como los que se han llevado a cabo frente al Congreso, sino que deben oponerse en su escenario en el momento que se someta el proyecto de ley y no estar creando incertidumbre.

Precisó que el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, le otorgó el permiso a los diputados leonelistas porque él responde al PRM y le conviene a su organización que se realicen esos desordenes.

“David Collado actuó de forma incorrecta cuando le entregó al sector que se opone a la modificación constitucional la autorización para esas actividades. No era lo correcto porque la Junta Central prohíbe todas las actividades de campaña”, precisó.