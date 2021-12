$!Macarrulla: “Gobierno ha ahorrado más de 28 mil millones en gastos superfluos”

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dijo en su cuenta de Twitter que, en apenas un año y cuatro meses, el gobierno presidido por Luis Abinader ha ahorrado más de 28 mil millones de pesos en gastos superfluos.

Estos gastos se habrían aprovechado para mejorar la calidad de vida de la gente.

Asimismo, Macarrulla afirmó que “las 12 reformas institucionales contenidas en el programa de gobierno de Luis Abinader sentarán las bases para el salto definitivo al desarrollo con equidad, justicia y bienestar colectivo”.

En respuesta a este tuit, algunos usuarios lo felicitaron por ese comentario, otros solicitaron más detalles sobre las 12 reformas y otros, cuestionaron dónde es que se refleja la mejora a la calidad de vida que mencionó.

“Lo de este funcionario no tiene madre, yo no veo ningún beneficio para la clase pobre, líder valla al supermercado que volvió hacer la casa del terror”, enunció @julian_batista02.

“¿Y dónde están que no los veo?”, comentó @dayraevang.

“Entonces por qué no toman de eso ahorro para resolver los gastos públicos y se dejar de estar endeudando más al país ya dejen de coger tantos préstamos”, planteó @the_black2976.

“Dios mío, cada vez que yo veo estos millonarios diciendo que la vida de los dominicanos ha mejorado en este gobierno, me pregunto, ¿uno sin trabajo puede mejorar?, señor Macarrulla, a mí me está llevando el diablo, no tengo trabajo y yo soy dominicano y profesional”, externó @carloscg0716.