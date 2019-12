$!Milton Morrison anuncia que País Posible llevará una candidatura presidencial propia

El presidente de País Posible, Milton Morrison, informó que esa nueva organización política llevará una candidatura presidencial propia para las elecciones presidenciales del 17 de mayo del 2020.

“El que crea que nosotros vamos aliados en el nivel presidencial al PLD, a la Fuerza del Pueblo o al PRM no será así, nosotros somos coherentes con lo que siempre hemos dicho desde el momento mismo que formamos País Posible que vamos a llevar una candidatura propia de cara a las elecciones del año 2020”, dijo.

Morrison manifestó que David Collado es una persona con una trayectoria transparente y limpia, además de que es un político que no se le ha vinculado a ningún acto de corrupción.

“David y yo somos amigos desde hace un tiempo pero él no me ha pedido ni hemos hablado de esa posibilidad, tampoco yo se lo he pedido”, señaló entrevistado en Matinal.

“Yo no me sentiría incómodo con que personas como él de mi generación juntos emprendamos el cambio de la política en la República Dominicana en el año 2020. Ahora, no tenemos acuerdo. No nos hemos reunido para hablar sobre eso”, insistió.