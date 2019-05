$!Navarro cree falta de confianza en políticos podría afectar la democracia del país

Para Andrés Navarro, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la desconfianza de la población hacia el sector político está provocando una crisis que podría perjudicar la democracia del país.

“Hoy más que nunca, en un ambiente de desconfianza, donde ya la juventud no quiere saber que le hablen de política ni de políticos, pero también las mujeres, las comunidades, los productores, los comerciantes, es tanta la frustración, los traumas que han vivido con el tema de la política en nuestro país con los malos ejemplos, que esa desconfianza nos está generando una crisis precisamente en el marco de las expectativas en torno al sistema democrático del país”, expuso.

Dijo que por esa razón dio el paso dentro del PLD con una nueva generación de políticos, tras asegurar que la manera de renovar la confianza no es con promesas ni discursos, sino con la forma ética y transparente de actuar.

Navarro habló del tema durante un encuentro con dirigentes políticos y comunitarios de La Caleta, en Boca Chica, de acuerdo a una nota de prensa.

Expuso que por eso cuando se hacen encuestas, especialmente a jóvenes, ellos comienzan a mirar a otro tipo de sistemas que no sea la democracia porque han visto los malos ejemplos, el desorden, corrupción, ineficiencia “y no puede ser que nosotros nos quedemos cruzados de brazos viendo cómo se va a colapsar el sistema democrático, de partidos, y esto no es culpa de la juventud, de la población sencilla, del trabajador de nuestro país, es culpa precisamente de la clase política dominicana que ha abusado de las libertades que le da la democracia”.

“Cuando en una familia hay un hijo en el que nadie confía, no es por promesas de ese hijo que sus padres o sus hermanos van a volver a confiar. Tiene él que experimentar un cambio en su manera de actuar para que sus padres y sus hermanos vuelvan a tenerle confianza”, indicó.

Sostuvo que por eso, desde el principio, decidió hacer una campaña diferente, en la que él pueda hablar, pero también escuchar a la gente, porque está convencido de que la manera en la que usted hace su campaña es la manera en la que usted va a gobernar si gana las elecciones.

“Si la hace con mentiras, usted va a gobernar diciendo mentiras. Si la hace escuchando y trabajando con la gente, va a gobernar escuchando y trabajando con la gente. Por eso para mí estos encuentros comunitarios son determinantes; me permiten dar a conocer mi pensamiento, pero también exponer la trayectoria que Andrés Navarro ha desarrollado para llegar aquí a un momento de la aspiración para la Presidencia de la República. Igualmente me facilitan conocer cada una de las comunidades porque los problemas de La Caleta, a pesar de que están tan cerca de Boca Chica, no son los mismos que los de la gente de Boca Chica. Los sueños de la gente de La Caleta solamente lo tienen la gente de la Caleta. Por eso es que se necesita un Presidente que trabaje el detalle de la vida de la gente”.

Planteó, además, que la familia será el centro de actuación de todas las políticas públicas del gobierno que encabezará a partir del 2020, porque ese es el primer núcleo en el que comenzamos a adquirir patrones de comportamientos.

El precandidato dijo que se enfocará en lograr que cada familia dominicana cuente con una vivienda propia, a fin de que tenga mayores oportunidades de desarrollo y mejore su calidad de vida. “El megaproyecto de nuestro gobierno va a ser la casa de cada familia dominicana porque es necesario que el centro de nuestra gestión sea la familia”, expuso.

Carlos Pérez, representante de la juventud y director del grupo Familia Unida, Familia Sana, dijo que los jóvenes dicen a una sola voz que Andrés Navarro será nuestro próximo Presidente de la República Dominicana.