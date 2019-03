“¿Nunca se ha arrepentido de alguna de sus sentencias?”, le preguntó Danilo al juez Hirohito Reyes

Cuando estaba por concluir la evaluación a que fue sometido Juan Hirohito Reyes, juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el presidente de la República y del órgano, Danilo Medina, le hizo un par de preguntas en torno a su desempeño.

La primera fue: Magistrado, ¿nunca se ha arrepentido de la forma que ha votado por alguna sentencia? ¿Ha sentido arrepentimiento con el paso del tiempo?

A este cuestionamiento, Reyes, quien pertenece a la Segunda Sala o Sala Penal de la SCJ, contestó que muchas veces cuando se hace retrospección las personas suelen pensar que pudieron actuar de mejor manera.

“Fíjese que dicen que el ser humano a veces cuando reflexiona piensa que hay cosas que pudieran haberse hecho mejor. Ahora, de lo que yo quizás no me arrepiento es que en el momento en que participé, tomé la decisión, lo hice con las mejores de las intenciones”.

Pero Medina, al parecer quería más profundidad por lo que le insistió: ¿Pero tiene en la cabeza algún arrepentimiento de algún voto que usted dio?

La respuesta fue la siguiente: “Puede haber cosas que uno se equivoque, entiende. Eh, yo, yo fui Ministerio Público, una vez yo me acuerdo que dictaminé siete años para una joven que era mula en droga que, si quizás me hubiese tocado con la experiencia de ahora, lo hubiera dictaminado más suave. Hay otros casos en donde quizás uno pudiera decir que cuando se presentó el proceso, porque también va eso, acuérdese que en el proceso, señor presidente, se sigue una verdad procesal, no una verdad material. A veces uno dice, oye, pero este tipo cometió el hecho, pero yo no tengo forma de probarlo, no me lo probaron, no me lo establecieron, y esa cosa puede quedar en la conciencia de uno, porque es un proceso y está sujeto a las reglas. Siempre que el ser humano hace un recorrido de su pasado, hay cosas que pudieron haberse hecho mejor y otras que no, porque esa es la vida, me entiende, esa es la realidad”, expuso.

La otra pregunta del presidente del CNM al juez fue si estaba satisfecho con el desempeño colectivo de la Sala Penal de la Suprema.

“Qué le puedo decir, nosotros hemos hecho lo que nos ha tocado. Quizás no ha sido el mejor vino, pero ha sido nuestro vino. Yo no puedo juzgar a mis compañeros, ni a mis compañeras, que les tengo respeto y admiración, porque creo que hemos tratado de hacer lo mejor que se ha podido. Yo de mis compañeros, en la Sala Penal, y no lo digo por complacencia ni nada de eso porque lo he dicho en términos particulares, siento un gran respeto una gran admiración porque entienden ellos que tienen una visión de justicia, pudieran, uno puede acertar o desacertar, eso es parte de nosotros los seres humanos, pero nunca he visto en ninguno de ellos tomar una decisión ni por acomodamiento”, contestó el magistrado.

La evaluación a Reyes duró una hora y 30 minutos.