$!Pepca pide a políticos dejar “de jugar con el dolor” por el suicidio de César Prieto

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dejó claro la noche de este jueves que el exfuncionario César Prieto, quien se suicidó, no estaba siendo objeto de ninguna investigación por las autoridades que ejecutan la “Operación Antipulpo”, como se ha sido sugerido por algunos sectores.

El funcionario judicial dijo confiar “en que tanto las personas en las redes sociales como figuras del ámbito político respetarán el dolor que en estos momentos aquejan a sus familiares y amigos”

Camacho se refirió al tema en una nota de la Procuraduría General de la República, en la que informa sobre los allanamientos realizados este jueves en conjunto con efectivos de la Policía Nacional.

“Aclaró que César Prieto, el exfuncionario y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se suicidó, “no estaba incluido” entre los investigados dentro de la Operación Anti Pulpo que llevó a desarticular un entramado de corrupción encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez”, cita el documento.

Algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han dicho que la presión que tenía el Ministerio Público sobre Prieto lo orillaron a suicidarse.

Prieto fue funcionario en las dos gestiones del expresidente Danilo Medina. Estuvo como encargado del Plan Social de 2012 a 2016 y como Superintendente de Electricidad de 2016 a 2020, cuando el partido salió del poder.

El propio Medina dijo hoy, durante el sepelio del exfuncionario, que éste prefirió suicidarse ante el acuso y temor a que lo fueran a apresar y lo acusaran de ladrón.

“Un hombre que ha muerto por una causa, defendiendo su honor, su buena honra y su dignidad eso nunca muere. César nunca va a morir. Yo sé que César fue sometido en los últimos días a tormentos, que no pudo soportar, porque no concebía que cuando saliera a la calle viera a la gente murmurando ese es uno de los ladrones del Partido de la Liberación Dominicana y por eso César prefirió irse con toda dignidad y todo su honor al más allá. Yo no critico a César, pero lo entiendo, la vida no tiene sentido cuando te dañan moralmente. Hay quienes te asesinan moral, para luego asesinarte físicamente. César murió con la dignidad que siempre vivió”, planteó.