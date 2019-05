$!Piden a la Junta regular actos proselitistas masivos y aplicar la Ley de Partidos

Ante los distintos actos proselitistas celebrados durante el fin de semana por distintos partidos políticos, el vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro Silverio, llamó a la Junta Central Electoral (JCE) a aplicar las leyes del Régimen Electoral y de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos para que sean respetados los tiempos de campaña.

El legislador reformista denunció que el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “movió gente” en distintas provincias del país y el exterior en violación de las nuevas normativas y la Junta “deja pasar todo eso”.

“Todo el que hace actividades que tiene que exhibir masas fuera de los recintos está violando la ley pero la junta deja pasar todo eso”, afirmó Castro Silverio.

Mientras que para el diputado peledeísta Marcos Cross, del ala del expresidente Leonel Fernández, el acto celebrado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte cumplió con el objetivo y argumentó que “hay libertad de reunión en el país por la Carta Magna”.

“Es un derecho fundamental. No importa si se hacen bajo techo o en recinto cerrados porque no somos no somos esclavos ni hay dictadura en la República Dominicana”, defendió Cross.

Asimismo la diputada del PLD por Santo Domingo Oeste, Ana María Peña, dijo sentirse bien porque pudo “sentir” la presencia del partido oficialista “en todo el territorio nacional”.

“El presidente Danilo Medina estuvo presente en más de seis lugares”, apuntó la legisladora, quien responde a los lineamientos del mandatario dentro del PLD.

Para la diputada del Partido Revolucionario Moderno por Santo Domingo, Gloria Reyes, lo que se ha expresado en la población “es el deseo de la sociedad dominicana de que haya un nuevo Gobierno”, por lo cual defendió la acción de “casa por casa” que desplegó su partido durante el pasado fin de semana.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Partidos el período de “precampaña” o “campaña interna” para escoger a los precandidatos se inicia el primer domingo del mes de julio y culmina con la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular.

Durante este período solo se permiten “las reuniones en recintos cerrados, visitas casa por casa, encuentros y otros tipos de actividades similares”.