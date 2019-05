Posible reelección de Danilo genera expectativas en reunión del Comité Político

Palabras de Elpidio Báez

“Hay expectativas en torno a si Camejo (Ramón Ventura) pudiera o no, como él lo anunció, presentar el tema de inscribir a Danilo Medina como precandidato presidencial para las primarias en el PLD. Si no lo plantean esta noche puede deberse a la sentencia del Tribunal Constitucional que se convierte en un tema de prioridad para ser abordado por el Partido de la Liberación Dominicana (...) es que él lo anunció, Camejo lo anunció que se proponía presentar en la reunión de esta noche la propuesta de que el presidente Danilo Medina sea considerado como precandidato presidencial del PLD y que sea inscrito en la fecha en que se han inscrito los demás aspirantes a esa posición”

Ante la acotación de Diario Libre de que Medina está impedido constitucionalmente para optar por el cargo, Báez dijo: “una parte de los dirigentes del partido entienden que la Constitución no le prohibe a Danilo Medina presentarse. Yo quiero que se sepa que no es un criterio absoluto lo que hay, sino que hay quienes entienden que esta Constitución le permite a Danilo presentarse de nuevo, porque Danilo fue elegido con esta Constitución y no con la Constitución de 2010, por ejemplo ahí está Julio Cury, escuché a Radhamés Camacho decir que Danilo no tiene impedimento porque fue elegido no con la Constitución de 2010, sino con la de 2015 (...) mi punto de vista es el siguiente: yo soy partidario de que se haga la reforma a la Constitución para habilitar a Danilo y de esa manera los argumentos y las controversias que se van generar en torno a si la Constitución lo prohibe o no, entonces quedarían resueltos de manera clara y definida, con la reforma a la Constitución”.