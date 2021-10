$!Presidente advierte a dominicanos no vayan a Haití por la inseguridad

El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió ayer a todos los dominicanos que no vayan a Haití, debido a la inseguridad y violencia que existe en el vecino país.

Abinader informó que han reforzado la seguridad en las zonas fronterizas a fin de evitar que la violencia que se vive en Haití pase a República Dominicana, pero insistió en que los dominicanos no deben pasar al otro lado de la isla.

“Les hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no vayan, que no hay seguridad”, enfatizó el mandatario.

El presidente habló sobre unos camioneros dominicanos que están retenidos en Haití y que, según dijo, están coordinando acciones desde la vía diplomática para lograr su regreso al territorio nacional.

Recordó que, desde su puesto en las Naciones Unidas, República Dominicana ha demandado que se le dé acompañamiento internacional a Haití para manejar su crisis.

La situación de violencia que vive el vecino Haití se ha recrudecido tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse a mediados de este año, así como con el auge de los grupos de secuestradores que atemorizan a la población. Para este lunes, se cumple ya más de una semana del secuestro de un grupo de unos 17 misioneros estadounidense, por cuyo rescate los grupos que se atribuyen el acto están pidiendo 17 millones de dólares. Como respuesta, el gobierno de Estados Unidos declaró que no negocia con secuestradores, pero asegura está gestionando la liberación de sus ciudadanos para devolverlos a su país.

Abinader recordó que en la actualidad en Haití han secuestrados a ciudadanos de 12 países.