$!Presidente del TSE reitera habrá más trabajo por la no división de las juntas electorales

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, reiteró este sábado que la no división de las juntas electorales en dos cámaras como propuso se incluyera en la Ley del Régimen Electoral, supone un cúmulo de trabajo que se podría traducir en una mayor demora para emitir los fallos.

El presidente del TSE también sugirió que para evitar mayores contratiempos el personal de las juntas electorales debe ser bien capacitado también en materia contenciosa y entiende que esa capacitación debe darse junto a la que ofrecerá la Junta Central Electoral (JCE).

“No obstante, cuando esto ya no es aprobado lo que hay es que continuar con lo que está y lo que tenemos es una ley del Régimen Electoral y lo que hay es que aunar esfuerzos entre la Junta Central Electoral y el Tribunal, para poder capacitar esos miembros de las juntas electorales, no solo en lo administrativo, sino también que el TSE tenga la oportunidad de formarlos en todo lo que tiene que ver con lo contencioso electoral, que es el tema que puede distraernos, por eso era importante el tema de la separación y estar apegado al principio de que tú no puedes ser juez y parte”, afirmó Jáquez.

El Presidente del TSE también dijo esperar que no surjan conflictos en las primarias de los partidos, pero que si surgen conflictos el Tribunal estará en la capacidad y una muestra de eso es que el pasado año despacharon más de ocho mil sentencias y que todos los casos han sido fallados oportunamente.

Román Jáquez ofreció la conferencia “Modelos de justicia electoral en Latino América; una visión de la competencia del Tribunal Superior Electoral Dominicano”, en el inicio del diplomado sobre derecho electoral que coordina la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).