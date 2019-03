$!Presidente JCE aplicará el 40% cuota de género en las primarias

La cuota del 40 % de las precandidaturas de mujeres en las primarias del 6 de octubre próximo se aplicará conforme al reglamento que para el proceso elaboró la Junta Central Electoral (JCE), aseguró ayer su presidente Julio César Castaños Guzmán.

Precisó que la disposición de la Junta solucionará cualquier discrepancia en torno al porcentaje que deberán otorgar los partidos a las mujeres. El artículo 36 del Reglamento para la aplicación de la Ley 33-18 sobre Partidos Políticos establece que la JCE no admitirá listas de precandidaturas que no incluyan el 40% mínimo de la cuota para mujeres y hombres, y en los casos en que no se cumpliera esta obligación, se devolverán las listas.

“Nosotros en primarias vamos a aplicar nuestra resolución, pues predetermina la candidatura, ya eso está predeterminado, esas son las bendiciones de las primarias”, enfatizó.

Indicó que la Ley 33-18 le da facultades a la JCE para reglamentar “y eso (cuota de género) está resuelto en las primarias”.

Asimismo, Castaños Guzmán, anunció que el próximo martes 19 habrá una nueva reunión con los partidos que irán a primarias a fin de tratar el tema de la contribución económica para esos procesos internos. La reunión será a las 10 de la mañana.

Informó que han sido invitados los presidentes, secretarios generales y delegados políticos de los cinco partidos que irán a primarias.