Presidente JCE: “Todos los grandes cambios tienen sus riesgos, pero nosotros los asumimos”

Fraude y fantasía

Sobre los temores de fraude electoral que afloran antes y después de los procesos electorales, lo consideró una fantasía y mentira.

“Esa ha sido la gran fantasía y la gran mentira, sin que yo esté desmintiendo que anteriormente hubo una serie de situaciones que sí hacen pensar que hubo actos fraudulentos”, indicó.

Observó que hay conductas impropias de personas que se resisten a aceptar la realidad.

Recordó que ha estado en cuatro elecciones y señaló que aunque han ocurrido irregularidades nunca han sido en la magnitud atribuida a un fraude.

Castaños dijo que las situaciones desagradables que se han vivido en el sistema electoral dominicano han ocurrido porque se ha ido haciendo más complejo desde 1994, introduciendo nuevos niveles de elección y “fragmentando el territorio en cuadritos, terminamos con 235 distritos. Eso es una locura donde cada distrito es una unidad de poder”.

También habló a modo anecdótico que le tocó revisar todas las actas de las elecciones del 2002 en las que ocurrió lo de los “palitos”, y explicó que hubo episodios, pero nadie puede decir que se orquestó un fraude.

“Por mis manos pasó el agarrar todas las actas y revisarlas una a una y dar respecto de las mismas lo que se llamaba entonces un cuadre del cómputo, se reparó donde habían actas con palitos, se anularon las que había que anular y aun así el candidato que aparecía inicialmente como ganador terminó ganando”, enfatizó.

Hizo la salvedad de que impugnantes habrá siempre, pero la pregunta será si tienen razón porque tendrían que probar una irregularidad.

Sobre las primarias del 6 de octubre, manifestó que hay un asunto de corresponsabilidad de los partidos políticos para el éxito de las primarias, ya que son sus eventos.

“Hay un asunto también de civilidad, nosotros a veces le atribuimos a los ciudadanos dominicanos una conducta que no tienen”, dijo.

Dijo que en el momento en que vive el mundo ya nadie puede esperar un conteo lento, ya que una de las características de la sociedad de hoy es la rapidez y lo instantáneo.

Ante la permanente pregunta de que si los equipos se usarán en las elecciones del 2020, señaló que hay que esperar que se produzca un consenso con los partidos políticos que participarán en los comicios.

“La Junta no da un paso si no es escribiendo un documento todo el mundo, no quiero historias al final que yo no fui, que yo no sé de, vamos a ponernos claros todo el mundo”, expresó.