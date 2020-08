$!Radhamés Jiménez cuestiona modificación de ley para beneficiar a Wellington Arnaud

El exprocurador de la República y dirigente de Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez, calificó como una decisión desafortunada la modificación en la Cámara de Diputados de la Ley del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para permitir que Wellington Arnaud, sea su director ejecutivo.

Indicó que iniciando el Gobierno y en medio de un discurso de cambio “modificar una ley para satisfacer un caso de manera particular es muy cuestionable” y que eso es la realidad.

Precisó que ciertamente se han registrado casos en instituciones Estado donde personas que no responden a lineamientos profesionales de las mismas han ocupado esa posición.

“Se ha visto que muchas instituciones, por ejemplo, como el Ministerio de Obras Públicas donde han sido designado personas que no necesariamente son ingenieros y han realizado una excelente labor, porque lo que se trata es de gerencia”, enfatizó.

Consideró que aunque lo ideal y procedente es nombrar a una persona especializada no quiere decir que no pueda ocupar esa posición un profesional de otra área.

No obstante, Jiménez dijo que se debe cumplir con las leyes.

“Creo que no hay que ajustar una ley, hacer un traje a la medida para satisfacer un asunto de carácter personal, en el futuro pudiera revisarse esa ley, pero no con miras satisfacer el interés particular de una persona”, aseguró.