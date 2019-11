$!Radhamés Jiménez dice que nada impide que Leonel sea presidente por otro partido

Radhamés Jiménez, coordinador del proyecto político de Leonel Fernández, dijo que nada prohíbe que el expresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pueda competir en las próximas elecciones presidenciales del 2020 por otra organización.

Expresó que la Constitución de República Dominicana está por encima de todo y hay un derecho fundamental establecido en el artículo 22. Asegura que la Ley del Partidos Políticos “no impide que pueda optar por la presidencia, cuando éste solo fue precandidato”.

“Él no ha sido declarado candidato, él fue precandidato. Desafortunamente, vivió un fraude que tuvo diversas modalidades, con compras masivas de cédulas, pero eso no fue suficiente y se recurrió al fraude electrónico, pero quedó más que evidenciado que fruto de esta situación anómala y fraudulenta, el compañero Fernández no fue electo candidato”, sostuvo.

Dijo que la objeción del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de que Leonel Fernández opte por la presidencia, “es porque tienen miedo”.

Manifestó enfáticamente que “Fernández va a ser presidente de República Dominicana y que esa es la decisión del pueblo”.