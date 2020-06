Rafael Paz: El país tiene el reto de elegir entre personas de acción y las que atacan todo lo que se hace

No al imperialismo ideológico

Pero aclara que tiene profunda vocación democrática y no busca impone a nadie sus creencias.

“Rechazo cualquier tipo de imperialismo ideológico, yo creo que todo ciudadano tiene derecho a tener una idea y a poder defenderla públicamente”, expuso. Para el candidato del PLD, la representación de los legisladores debe ser utilizada para lograr que las instituciones públicas sean las que den asistencia social a las personas.

“Esa solidaridad y ese rol de representación no deben ser abandonado, obviamente tiene que hacerse dentro de un marco institucional y cuidando que no se dilapiden los fondos públicos en obras o en acciones que al final no contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente”, indicó.

Argumenta que es necesario aprobar la Ley Orgánica de Fiscalización y Control para que el Congreso ejerza de manera efectiva el rol de fiscalizar, elaborada hace 10 años.

Dentro de sus propuestas está la de crear una oficina de análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto nacional integrada por un equipo de economistas, ya que los legisladores no tienen la capacidad técnica para hacerlo.