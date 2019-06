$!Reelección mantiene Congreso y partidos en una incertidumbre

El tema del posible sometimiento de una reforma constitucional mantiene en incertidumbre a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).

El aspirante a la presidencia de la República por el PRM, Luis Abinader, arreció su postura sobre la posibilidad de una reforma.

“En caso de tener la osadía y temeridad de presentar la reelección en el Congreso, todo aquel que quiere este país y su democracia, debe ir frente al Congreso. Yo estaré en la primera línea. ¡No volverán a pisotear la Constitución!”, expresó Abinader.

Wellington Arnaud, aspirante presidencial por el PRM, pidió a la dirección de esa organización política sancionar al expresidente Hipólito Mejía por entender que no acata los lineamientos del partido y causa gran incertidumbre entre la militancia y la dirigencia. “Demandamos una sanción porque con la actitud mostrada por el expresidente Mejía el PRM no alcanzará el poder, la militancia y la dirigencia merecen respeto, porque ya están cansadas de que las mantengan entretenidas cada cuatro años,” expresó

En el sector del expresidente Hipólito Mejía se percibe una postura más flexible luego de que el aspirante presidencial afirmara que no pone trabas a sus legisladores y cada quien es dueño de sus actos, aunque su vocero Eddy Olivares afirmó que los legisladores han sido instruidos por Mejía para votar contra la reforma.

Sobre el sometimiento de la reforma, el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, dijo: “El tiempo existe porque el tiempo no lo detiene nadie, y no hay manera de que la legislatura no concluya en el tiempo que está previsto porque eso es un mandato reglamentario”.

Camacho aclaró que no tiene notificación alguna sobre un proyecto de reforma de la Constitución de la República, explicó que en el Congreso las iniciativas llegan cumpliendo los procedimientos establecidos.

“Soy el presidente de la Cámara de Diputados y en consecuencia las iniciativas aquí tienen un curso que está establecido en nuestra reglamentación interna y en el propio marco general que es la Constitución de la República”, respondió.

El diputado leonelista Henry Merán advirtió: “No hay ni habrá posibilidad de reunión y mucho menos de acuerdo sobre la base de una nueva reforma constitucional. La Constitución no es ni será un instrumento de negociación política”.

El presidente del Senado, Reinaldo Pared, dijo que aunque es el Comité Político el que decide la política en lo congresual y municipal, también la Constitución de la República faculta a los legisladores para tomar iniciativas.