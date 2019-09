$!Reinaldo “desautoriza” usen su nombre para decir que apoya a algún precandidato

El secretario general del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, “desautorizó” este domingo la utilización de su nombre “para favorecer a precandidato alguno”.

El también presidente del Senado hizo la declaración en su cuenta de Twitter, con un mensaje en el cual recuerda que dejó en libertad a sus seguidores de apoyar al precandidato de su preferencia, pero que “él se mantendría neutral”.

Indica también, en el post, que él no ha mandado a llamar a nadie para indicarle que favorezcan a no a algún político.

“Desautorizo a todo aquel que esté utilizando mi nombre para favorecer a precandidato alguno. Dejé en libertad a mi equipo y dije que me mantendría neutral en el actual proceso, en mi condición de Sec. Gral. No he mandado a llamar a nadie!”, fue el mensaje de Pared Pérez.