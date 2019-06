$!Reinaldo: “Si la mayoría decide aprobar un proyecto para reformar la Constitución hay que darle curso”

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, manifestó este martes que los legisladores que son minoría deben aceptar que si se somete una reforma constitucional y es aprobada, eso forma parte de un proceso legislativo y democrático.

“Y lamentablemente, las minorías deben supeditase a lo que decidan la mayoría, porque eso es la democracia, si aquí se decide aprobar un proyecto en la dirección de reformar la Constitución y la mayoría así lo estima, bueno, lo que hay que hacer es darle curso, porque esos son los mecanismos procedimentales que establece la actual Carta Magna de la República Dominicana”, explicó en una rueda de prensa.

Al ser cuestionado sobre si el Partido de la Liberación Dominicana, del cual él es su secretario general, está “oficialmente dividido”, contestó: “Yo no me iría tan al extremo, porque para que se produzca una división tienen que haber hechos muchos más extremos, como que una parte se vaya, que a otra la expulsen y eso no se ha producido”.

En ese sentido, dijo que espera, como secretario general del PLD, “que las aguas retomen su remanso”.

Propone mediar en crisis

Estimó que la situación interna que está atravesando la organización lo que amerita es dejar de lado las aspiraciones personales y buscar una solución consensuada.

“Mire, yo creo que lo primero que hay que hacer es subsanar esta situación y cualquier aspiración dejarla de lado. Yo estoy en la mejor disposición de, al igual que Camacho (Radhamés) y Cabrera (Miriam) de mediar, como de hecho lo propongo”, adujo.