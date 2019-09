$!Sigmados dice si hoy fuesen las primarias Gonzalo Castillo ganaría con 40.6%

Según reveló Mayjo Gutiérrez, directora de la firma, si hoy fuesen las primarias del PLD, el 40.6% de los votantes dominicanos votaría por Gonzalo Castillo frente al 34.7% que lo haría por Leonel Fernández, un 20.2% de la población dice que no votaría en este escenario y un 4.5% de los encuestados no contestó la pregunta.

Otro de los datos que revela la encuesta es que, del total de los votantes dominicanos , un 55.4% afirma que tiene la intención de participar en las elecciones primarias abiertas para elegir a los candidatos del PLD, un 39.9% dice que no votará en las primarias del PLD y un 4.7% no responde con relación a la medición del posicionamiento, la valoración de gestión e intención de votos por el electorado dominicano, ejes centrales de la encuesta.

Ante la pregunta, ¿Cree usted que Gonzalo Castillo puede aportarle algo nuevo al país? El 55.8% de los dominicanos afirma que sí, mientras que un 33.6% considera que no y un 10.6% no tiene respuesta. Por el contrario, cuando se pregunta por Leonel Fernández, es una mayoría (52.3%) la que dice que no tiene nada nuevo que aportarle al país, para un 41.7% que cree que sí.