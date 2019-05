$!“Temo no tiene tema” dicen senadores leonelistas sobre critica a evento de Leonel

Cuatro senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se pronunciaron a la critica que le hiciera el aspirante presidencial peledeísta Temístocles Montás, quién lamentó que el expresidente Leonel Fernández gaste supuestamente 25 millones de pesos en una presentación de artistas, para decir que tiene dos millones de firmas de ciudadanos que respaldan su pretensión de ser candidato del PLD.

“Temo no tiene tema”, repitieron los senadores al ser entrevistados.

El senador por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, sobre el tema dijo: “En la historia de República Dominicana el único líder que ha sido capaz de desafiar el Estadio Olímpico y ha prometido más de 200 mil personas es Leonel Fernández, el problema no es la 200 mil personas, el problema es que necesitamos guaguas para traer personas de todo el país. Estamos buscando recursos. Hubo una asamblea el pasado lunes, de cada provincia pidieron hasta 100 guaguas más. Es decir, es un mar de gente que habrá en el estadio. La gente va a ver un gran artista que hasta para estar con la masa se ha quitado hasta los bozos”.

“Leonel llegó a la Presidencia, Danilo llegó a la Presidencia, Temo no va llegar, porque los líderes presidenciales tienen popularidad, los que no llegan no tiene popularidad, en tal razón, Temo no será presidente jamás”, expresó el senador por la provincia de Samaná, Prim Pujals.

En tanto, el senador por la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez, sobre el gasto del evento del 5 de mayo consideró que “son centavos, son de colaboradores que aportan. Hay personas que van a como dé lugar”.

Temístocles Montás había dicho que si Leonel tiene capacidad de rodearse de dos millones de personas, no necesita nada para reunir a esa gente, que si son dos millones de gente que le apoyan, con una simple convocatoria deberían a ir donde él (Leonel) se lo pida.

Agregó, que Fernández no está promocionando un acto político, sino un acto artístico y cultural.

El próximo 5 de mayo el expresidente Leonel Fernández, celebrará un acto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, con una cartelera de artistas de fama internacional, para presentar dos millones de firmas de personas que apoyan su candidatura hacia la presidencia de la República.

Entre los artistas que se promocionan a través de las redes sociales y vallas en las avenidas, se observan la artista internacional, Natti Natasha, Mark B, El Jeffrey, Michel El Buenón, Luis Miguel del Amargue, Maurizzio, Juan el Talento, Wilfrido Vargas, entre otros.